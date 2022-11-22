للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري…لعمامرة في نيامي تحضيرا للقمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الاربعاء بنيامي (النيجر)، في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، الذي ينعقد في إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول التصنيع والتنوع الاقتصادي بالقارة، وكذا منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، حسبما أفاد يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي سيناقشون، بهذه المناسبة، التقارير الموضوعاتية ومشاريع القرارات التي ترفع للقمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد من أجل المصادقة عليها، وهي القمة التي تحتضنها عاصمة النيجر، نيامي في 25 نوفمبر.

و أضاف المصدر أن “الهدف من ذلك يتمثل في تجديد الالتزام الجماعي للقادة الأفارقة لصالح تحقيق التحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي وتسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063”.

و أكد ذات المصدر أن هذا الاستحقاق القاري، الذي يندرج في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوسياسية، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر التي لا يزال التزامها الإفريقي ثابتا”.

وفي هذا الإطار، سيغتنم لعمامرة فرصة اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي “لإبراز التقدم الذي أحرزته الجزائر على نهج تنمية اقتصادها وتنويع صادراتها خارج المحروقات، و الدعوة إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك لوضع إفريقيا في منأى عن التوترات الدولية المتكررة وحمايتها من مناخ الاستقطاب الناجم عن ذلك”، حسب نفس المصدر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع عدد من نظرائه الأفارقة “في إطار سنة التشاور والتنسيق” حول المسائل الراهنة على المستويين الدولي والقاري، يضيف المصدر ذاته.

فايزة .س

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