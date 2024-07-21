لقاء ثنائي يجمع أحمد عطاف مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية الافريقية بأكرا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الغانية أكرا، لقاءً ثنائيا مع المديرة التنفيذية لوكالة التنمية الافريقية AUDA-NEPAD ، ناردوس بيكيلي توماس.

وخُصّص اللقاء، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، لمناقشة أهم القضايا المرتبطة بالرهانات التنموية في القارة الافريقية، وكذا بحث السبل الكفيلة بتعزيز انخراط الجزائر وإسهامها، من موقعها كأحد البلدان الخمس المؤسسة لوكالة نيباد، في دعم الجهود الجماعية الرامية لتعزيز الاندماج والدفع بالتنمية في افريقيا.

شرف الدين عبد النور