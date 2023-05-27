لقاء توجيهي خاص بأعضاء بعثة الحج لهذا الموسم

27 مايو، 2023

أشرف صبيحة اليوم بدار الإمام بالعاصمة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي رفقة وزير الاتصال محمد بوسليماني ووزير السياحة والصناعات التقليدية  مختار ديدوش وكذا المدير العام لـ الديوان الوطني للحج والعمرة  أحمد سليماني ، على افتتاح فعاليات اللقاء التوجيهي الخاص بأعضاء بعثة الحج لهذا الموسم، حسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة.

و عرف اللقاء حضور أعضاء بعثة الحج من مختلف القطاعات المشاركة للاستماع إلى التوجيهات والتوصيات المتعلقة بتسيير الموسم والعمل على راحة الحجاج وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.

شرف الدين عبد النور

27 مايو، 2023

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