لقاءات ثنائية تجمع عطاف بعدد من نظرائه بكوبنهاغن

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس بكوبنهاغن، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والعشرين للندوة الوزارية إفريقيا- دول شمال أوروبا، لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من الدنمارك، النرويج، جنوب افريقيا، غانا، ليبيا، كوت ديفوار، زيمبابوي وأوغندا.

و تمحورت المحادثات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول أهم المواضيع والمسائل المدرجة على جدول أعمال طبعة هذا العام من الندوة الوزارية، والتي تنعقد في سياق المخرجات الهامة التي كلّلت الدورة السابقة التي احتضنتها الجزائر، شهر أكتوبر الماضي.

كما تمت الإشادة بصفة خاصة، في هذا الصدد، بالطابع الفريد والمتميز للشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي، التي تُعتبر من أعرق الشراكات التي تربط القارة الإفريقية، وأكثرها ديمومة وانتظاما من ناحية عقد اجتماعاتها بصفة دورية، فضلا عن كونها شراكة بين كتلتين توليان عناية خاصة وأهمية قصوى لإعلاء مبادئ الأمم المتحدة وتمتين أسس المنظومة الدولية متعددة الأطراف.

و سمحت ذات المحادثات التي أجراها الوزير أحمد عطاف، باستعراض واقع العلاقات الثنائية مع هذه البلدان، وبحث سبل ترقيتها إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتحاليل حول قضايا الساعة، ومستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

شرف الدين عبد النور