لفك الاختناق المروري على المنطقة.. الحكومة تقرّر تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان

• الحكومة تقرر وضع آلية لضمان التزود بالماء بانتظام في أحياء عدل

21 ديسمبر، 2022

قرّرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان.

و تطرق اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء لملف الأشغال العمومية الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان (ولاية البليدة)، قدّمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، بغية الحد من الاختناق المروري في المنطقة.

من جهة اخرى، قرّرت الحكومة وضع إطار متعدد القطاعات من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتسيير شبكة توزيع المياه والتمكين من تكريس أسلوب عمل يضمن توحيد تسيير الخدمة العمومية للمياه، ويتم تعميمه على كافة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، مما سيسمح بالتكفّل بتزويد الساكنة بالماء الشروب، بصفة منتظمة، وهذا ردا على عرض مشترك قدّمه كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، حول إشكالية التزويد بالماء الشروب على مستوى الأحياء الجديدة لوكالة “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

فايزة .س

21 ديسمبر، 2022

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