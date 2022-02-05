لعمامرة يُمثّل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي

5 فبراير، 2022

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي السبت والاحد 5 و 6 فيفري الجاري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

ومن المنتظر -يضيف البيان- أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”، الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.

هذا، وستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال،يُضيف البيان.

ش.ن

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل  132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل  132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

28 فبراير، 2021
Photo of تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

30 يوليو، 2021
Photo of الجيش يتدخل لإخماد النيران عبر أربع ولايات

الجيش يتدخل لإخماد النيران عبر أربع ولايات

10 أغسطس، 2021
Photo of الجيش يتدخل لفتح الطرقات المغلقة بسبب الثلوج وفك العزلة عن المواطنين

الجيش يتدخل لفتح الطرقات المغلقة بسبب الثلوج وفك العزلة عن المواطنين

6 ديسمبر، 2020
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: