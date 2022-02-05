لعمامرة يُمثّل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي السبت والاحد 5 و 6 فيفري الجاري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

ومن المنتظر -يضيف البيان- أن تتناول هذه القمة التي تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”، الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.

هذا، وستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال،يُضيف البيان.

ش.ن

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