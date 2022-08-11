لعمامرة يُسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيره الأذربيجاني

استُقبل اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من طرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، أين سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد بلغ المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية تحياته الأخوية لنظيره الأذربيجاني وتمنياته له بوافر الصحة والعافية وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمَّل الرئيس علييف، لعمامرة سلامه الحار للرئيس تبون، وكذا امتنانه وتقديره لالتزام الجزائر ودعمها الثابت لجهود ومبادرات الرئاسة الاذربيجانية الحالية لحركة عدم الانحياز.

كما أعرب رئيس جمهورية أذربيجان، عن تطلعه لزيارة الجزائر والعمل مع الرئيس عبد المجيد تبون لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة في مجال الطاقة، حيث تعد الجزائر وأذربيجان من أبرز مصدري الغاز.

وأضاف الرئيس:” أن المكانة التي يحضى بها البلدان والإنجازات التي حققاها على مستوى حركة عدم الانحياز تملي عليهما اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تضافر الجهود للمساهمة في تخفيف حدة التوتر والاستقطاب التي يشهدها العالم اليوم حيث تم الاتفاق على توطيد التعاون بين دبلوماسيتي البلدين في شتى المجالات”.

ليديا كبيش

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