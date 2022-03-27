قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ، بتبليغ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج..

من جهته، يضيف البيان أشاد الأمير خلال هذا اللقاء بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الدوحة، منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الزيارة.

وخلص البيان أنّ أمير دولة قطر حمّل الوزير لعمامرة رسالة شفوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ش.ن

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