لعمامرة يُبَّلغ تحيات الرئيس تبون لأمير قطر وينقل رسالة شفوية من هذا الأخير لرئيس الجمهورية

27 مارس، 2022

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ، بتبليغ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الطبعة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار، حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج..

من جهته، يضيف البيان أشاد الأمير خلال هذا اللقاء بالنجاح الذي حققته زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الدوحة، منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه الزيارة.

وخلص البيان أنّ أمير دولة قطر حمّل الوزير لعمامرة رسالة شفوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ش.ن

27 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

دين جديد تفرضه الحكومات في كل أنحاء العالم

24 مارس، 2022

موظفو الأمن الوطني يساهمون في تأليف 20 مؤلف علمي

22 أبريل، 2021

تسجيل  94 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

31 أكتوبر، 2021

81 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

7 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: