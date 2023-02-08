لعمامرة يهنئ نظيره التونسي على إثر تعيينه

8 فبراير، 2023

أجرى اليوم الأربعاء٬ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬ أن لعمامرة هنأ نظيره التونسي على إثر تعيينه حديثا على رأس الدبلوماسية التونسية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه النبيلة.

كما تبادل الوزيران التهاني بمناسبة الذكرى الـــ65 لأحداث ساقية سيدي يوسف٬ وما يمثله هذا الإرث المشترك بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين٬ يشير البيان.

ومن جانب آخر، أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس٬ من تطور نوعي في ظل ما تحظى به٬ من رعاية دائمة ودعم خاص من قبل الرئيس عبد المجيد تبون و الرئيس قيس سعيد، يضيف البيان.

وجدد الوزيران٬ بهذه الفرصة عزمهما على مواصلة الجهود نحو تعزيز التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي٬ بما يخدم مصالح البلدين ويدفع بأهدافهما المشتركة على الصعيدين الاقليمي والدولي٬  يختم البيان.

حورية سعداوي

8 فبراير، 2023

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