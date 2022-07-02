استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، العماد ميشال عون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، حيث أبلغه هذا الأخير رسالة شفوية لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا اللقاء شكل فرصة تناول عبرها الطرفان علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس عون عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة باستمرار والتي اتسمت بتضامن الجزائر ووقوفها مع لبنان في كل الظروف ،

كما كلف الرئيس اللبناني، الوزير لعمامرة بنقل تهانيه الحارة إلى الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع الاستقلال الوطني، مثنيا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر في العالم العربي والتي تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية في مواجهة التحديات المصيرية الراهنة.

وحسب نص البيان، فقد تم استقبال الوفد الوزاري العربي من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكذا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك قبل انطلاق أشغال الاجتماع التشاوري.

وخلال هذين اللقاءين، تم استعراض آفاق تعزيز العمل العربي المشترك مع التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة جماعية في مواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات الحيوية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العلاقات الدولية

ليديا كبيش

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