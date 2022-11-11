لعمامرة يكشف عن الشروع في التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد ‎تبون إلى روسيا

لعمامرة يكشف عن الشروع في التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد ‎تبون إلى روسيا

كشف اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية و الجالية في الخارج رمطان لعمامرة، عن الشروع في التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد ‎تبون إلى روسيا.

وقال لعمامرة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، على هامش مؤتمر باريس، أنه يأمل أن تتم الزيارة قبل نهاية العام الجاري، تزامنا مع تقديم الجزائر لطلب عضوية مجموعة البريكس..

‎ووصف الوزير زيارة الرئيس تبون إلى موسكو بالمهمة لكلا البلدين، مضيفا نحن نشارك بنشاط وإيجابية في التحضير لها”. .

وأضاف لعمامرة إن الجزائر وروسيا تجمعهما شراكة طويلة الأمد و هما مهمان لبعضهما البعض ، مضيفا أن البلدين لديهما برنامج تعاون واسع النطاق.

وقال العمامرة “نحافظ على حوار سياسي عالي الجودة ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لروسيا بداية لمرحلة جديدة في علاقاتنا”.

ش.ن

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