لعمامرة يقف عند الذكرى الـ41 لتحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين في إيران

20 يناير، 2022

تذكّر و ذكّر ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة بالذكرى الواحدة والأربعين لتحرير الجزائر للرهائن الأمريكيين في إيران، المصادفة لـ 20 يناير .

واعتبر لعمامرة، في تغريدة على حسابه الرسمي بالتويتر، هذه الذكرى محطة تاريخية هامة وملهمة لجهود حل الأزمات والنزاعات الراهنة.

وأضاف “كما أنها فرصة لتقديم تحية تقدير للدبلوماسيين الجزائريين الذين عملوا بجد لتحقيق هذه المعجزة الدبلوماسية من أجل عالم أفضل.

وللتذكير، تعتبر أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، من أكبر الأزمات الديبلوماسية في العصر الحديث، حيث اقتحم مجموعة من الطلبة الإيرانيين السفارة الأمريكية خلال “الثورة الإيرانية” وقاموا باحتجاز 52 أميركياً من موظفي السفارة كرهائن لمدة 444 يوم من 4 نوفمبر 1979 إلى 20 يناير 1981، حيث قامت الدبلوماسية الجزائرية بدور محوري لحل الازمة وتحرير الرهائن.

وليد ب

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