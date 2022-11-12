لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره من جمهورية مالطا

12 نوفمبر، 2022

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ختام مشاركته بالعاصمة الفرنسية في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس للسلام، جلسة عمل مع نظيره من جمهورية مالطا، إيان بورج.

وأفاد بيان للخارجية أنّ الوزيرين استعرضا العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالطا في شتى المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها والرقي بها الى مستوى الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا بالنقاش أبرز الملفات الأمنية والسياسية والاوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، يضيف البيان، اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين دبلوماسيتي البلدين على مستوى المنظمات وأطر التعاون التي تجمع الجزائر ومالطا على غرار الشراكة الأورومتوسية ومجموعة 5+5 وهيئة الأمم المتحدة.

ش.ن

12 نوفمبر، 2022

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