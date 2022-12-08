لعمامرة يشيد بالتوافق الإفريقي حول مفهوم الإرهاب

شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مواجهة ظاهرة الإرهاب على مستوى كافة الهيئات الدولية.

وجاء ذلك خلال جلسة حول “الاستجابة الإفريقية لمكافحة آفة الإرهاب” في إطار اليوم الثاني من أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا بوهران.

وأكد لعمامرة على أن هناك توافقا إفريقيًا حول مفهوم الإرهاب، موضحا أنه تهديد وجودي لأمن القارة وجهود تنميتها والنسيج الاجتماعي لبلدانه.

وأبرز الوزير أن إفريقيا لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب ولا يزال الكثير من العمل يمكن القيام به في هذا المجال. معتبرا أنها مسألة محورية يمكن أن تحقق الفارق في المجيدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مضيفا أن الإنجازات الإفريقية جلية في هذا المجال.

وأردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالقول : ” من الضروري علينا أن ننظم أنفسنا في استجابة منسقة للتصدي معا للإرهاب والقضاء عليه باستعمال مجموعة من الأدوات والآليات. المنسقة والمشروعة على غرار منظومة السلم والأمن الإفرسية التي تعد منظومة فريدة من نوعها في المشهد العالمي تمكن صانعي القرار في افريقيا من تجميع مواقع في مكافحة الإرهاب وتخفيف عنه تحمل المسؤولية بشكل فردي”.

رمزي أحمد توميات