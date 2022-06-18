قام اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة ، بزيارة عمل إلى جمهورية رواندا، وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد أجرى لعمامرة محادثات مع نظيره الرواندي ، فنسنت بيروتا ، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما قام الوزير، رفقة سفير الجزائر لدى رواندا مرزاق بجاوي، بزيارة مقر السفارة الجزائرية الجديدة في كيغالي، والتي جاء افتتاحها مؤخرًا تكريساً لتعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز علاقات التضامن والتعاون مع هذا البلد الصديق.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير لعمامرة سيحظى باستقبال من قبل الرئيس بول كاغامي لتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

ليديا كبيش

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