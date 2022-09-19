لعمامرة يشارك في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة

19 سبتمبر، 2022

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على رأس الوفد الجزائري في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

وسيتم تنظيم اجتماعات وزارية لمختلف المنظمات الدولية والاقليمية، بما في ذلك على وجه الخصوص حركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والترويكا الأفريقية العربية.

كما يعتزم لعمامرة لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار المسؤولين في المنظمة وكذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في أعمال هذه الدورة.

رمزي أحمد توميات

19 سبتمبر، 2022

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