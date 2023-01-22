لعمامرة يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بطرابلس

استقبل اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، من طرف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، المنعقد في العاصمة طرابلس بمشاركة الدول الأعضاء بالجامعة العربية.