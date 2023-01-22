لعمامرة يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية بطرابلس

22 يناير، 2023
استقبل اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، من طرف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، المنعقد في العاصمة طرابلس بمشاركة الدول الأعضاء بالجامعة العربية.
وحيث تبادل الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التأكيد على العمل بمخرجات “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة العربية 31، التي ترأستها الجزائر بشأن الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.
حورية سعداوي
22 يناير، 2023

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