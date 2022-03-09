لعمامرة يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول التطورات في مدينة القدس المحتلة

شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، رمطان لعمامرة، قبيل انطلاق أشغال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وقد شكل الاجتماع فرصة للتباحث حول آخر التطورات على الميدان خاصة في ظل ما يجري في القدس من تهجير قسري وانتهاكات يومية في حق الفلسطينيين وممتلكاتهم في إطار السياسيات العنصرية التي تستهدف تهويد المدينة وتغيير طابعها الديموغرافي وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ش.ن

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