لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى ملك الأردن

6 مارس، 2022

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم، بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حسبما أفادت به الوزارة في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فإن الزيارة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز وتيرة التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الوزير لعمامرة بقصر بسمان العامر من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته الأخوية مجددا له تهانيه الحارة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبدوره، حمّل الملك عبد الله الوزير لعمامرة نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب الجزائري بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وتداعياتها المحتملة على المنطقة العربية، وذلك في منظور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذا العام.

رمزي أحمد توميات

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