لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى أخيه أمير دولة الكويت

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، من قبل نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد قام الوزير لعمامرة بتسليمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أمير البلاد، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقرونة بتحياته الخالصة وتمنياته بدوام الرفاه والاستقرار لدولة الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق.

ومن جانبه، كلّف الشيخ مشعل الوزير لعمامرة بنقل تحياته وتقديره الكبير إلى الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري، معربا عن شكر وتقدير القيادة السياسية في الكويت لمواقف الجزائر المبدئية والمتضامنة مع الكويت وبقية دول الخليج ومشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية واستعراض القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، حيث ثمّن الطرفان توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل يؤكد على عمق العلاقات التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

رمزي أحمد توميات

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