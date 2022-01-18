حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بقطر، أين استقبله أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري.

وسلم لعمامرة، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أمير قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

و نقل وزير الشؤون الخارجية تحيات الرئيس تبون إلى أخيه الشيح تميم وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جهته حمّل الأمير تميم لعمامرة، تحياته لأخيه الرئيس تبون، وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح وللشّعب الجزائري الشقيق بموصول التقدم والازدهار.

كما تم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بالديوان الأميري، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

رمزي أحمد توميات

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