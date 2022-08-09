لعمامرة يستلم نسخا من أوراق اعتماد السفير فوق العادة وموفّض روسيا الفدارلية

استقبل، أمس الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، فاليريان شوفايف، الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لروسيا الفدرالية لدى الجزائر.

وأفاد بيان للخارجية أنّ الجانبين استعرضا بهذه المناسبة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا وبالخصوص التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية القادمة. كما تناولا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

هذا وجدد الوزير لعمامرة تهانيه للسفير الروسي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. من جانبه أكد السفير الروسي عن تطلعه للعمل مع السلطات الجزائرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين، يضيف البيان.

ش.ن

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