لعمامرة يستلم رسالة من نظيره الكرواتي

21 فبراير، 2023

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عشية اليوم، كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا، فرانو ماتوزيتش، الذي سلمه رسالة من نظيره الكرواتي، جوردان جرليك رادما.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ المحادثات بين الطرفين تركّزت حول السبل الكفيلة بتعميق التفاهم السياس ي بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات. كما استعرضا نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التي تمت صبيحة اليوم بمقر الوزارة تحت رئاسة الأمين العام، عمار بلاني، وكاتب الدولة الكرواتي،
فرانو ماتوزيتش.

وبهذه المناسبة، -يضيف البيان- ثمن الوزير لعمامرة الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-الكرواتية والآفاق الواعدة لتعزيز بعدها الاقتصادي في ظل ما يجمع البلدين من موروث تاريخي مشترك ومن طموح كبير في تطوير التعاون الثنائي.

ش.ن

21 فبراير، 2023

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