لعمامرة يستقبل وزير النقل الموريتاني

استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير التجهيز والنقل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الناني ولد أشروقه. والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد حضر اللقاء، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ. أين خصص لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها

وذلك تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يضيف ذات البيان.

كما تم التأكيد خلال اللقاء ذاته، على وجه الخصوص على الأهمية الإستراتيجية لمشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية. بصفته جسرا للتعاون والتكامل من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية المندمجة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

رمزي أحمد توميات

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