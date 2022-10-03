لعمامرة يستقبل وزير الدولة الأوغندي المكلف بالتعاون الإقليمي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة اليوم بمقر الوزارة وزير الدولة الأوغندي المكلف بالتعاون الإقليمي، جون موليمبا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، حسبما أفاد بيان للخارجية.

أتاحت المناقشات إعادة التأكيد على الرغبة المشتركة بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس يويري موسيفيني في العمل على تعزيز الروابط التاريخية للأخوة والتعاون التي توحّد الجزائر وأوغندا في امتداد النضال المشترك من أجل الاستقلال والتزام الوحدة الأفريقية بالخدمة. أسباب أفريقيا والبلدان النامية، يضيف البيان.

وبالتالي، وتحسبا للمواعيد النهائية الثنائية القادمة، بحث الوزير لامامرا مع محاوره آفاق تعزيز الحوار السياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من أجل الاستفادة القصوى من إمكانات وتكامل اقتصاداتهما.

بالإضافة إلى ذلك ، كان الاجتماع فرصة لمناقشة الوضع العام السائد في إفريقيا ومناقشة التحديات الكلاسيكية والجديدة التي تعيق تحقيق أهداف القارة من حيث السلام والأمن والتنمية.

وجدّدت الجزائر وأوغندا ، اللتان تمسكهما بشكل ثابت بمبادئ عدم الانحياز ، تأكيدهما على الحاجة إلى زيادة تعزيز العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل حماية البلدان الإفريقية من التوترات في العلاقات الدولية ومناخ الاستقطاب الناتج عن ذلك، حسب المصدر.

وخلص بيان الخارجية إلى أنّ الوزيرين اتّفقا على تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية بالإضافة إلى حركة دول عدم الانحياز.

ش.ن

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