لعمامرة يستقبل وزير التنمية الاجتماعية لدولة فلسطين

22 يونيو، 2022

 استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير التنمية الاجتماعية لدولة فلسطين الشقيقة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني.

وجسب بيان لوزارة الخارجية، فإن مجدلاني يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في أشغال الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة التي تحتضنها العاصمة الجزائرية.

وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة والتضامن والنضال التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تأزم الأوضاع وانسداد آفاق إحياء عملية السلام.

في هذا السياق، جدد مجدلاني عرفان وتقدير دولة فلسطين قيادة وشعبا للموقف الثابت والمشرف للجزائر التي طالما احتضنت القضية الفلسطينية رسميا وشعبيا وساندت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أثنى المسؤول الفلسطيني على جهود الجزائر المتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا انخراط الأطراف الفلسطينية المعنية في هذه المساعي الحميدة لتحقيق الأهداف السامية المرجوة منها.

ومن جانبه، جدد لعمامرة تمسك الجزائر بمبادئ الشرعية الدولية ورفضها لمنطق ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات التي تمس السلم والأمن في العالم، مؤكدا على ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات المجموعة الدولية لإعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق حل عادل ودائم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.

رمزي أحمد توميات

22 يونيو، 2022

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