لعمامرة يستقبل نظيره المصري تحضيرا للقمة العربية

29 أكتوبر، 2022

استقبل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، نظيره المصري، سامح شكري، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وجاء هذا الإستقبال في إطار مشاركة شكري في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

29 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

انطلاق أول رحلة للحجاج من المطار الدولي “هواري بومدين”

15 يونيو، 2022

أمن تبسة يوقف 4 أشخاص قاموا بإدخال نبيل القروي وشقيقه إلى الجزائر

4 سبتمبر، 2021

محافظة الغابات: 23 حريق ما يزال مشتعلا بتيزي وزو

11 أغسطس، 2021

رئيس الجمهورية يهنئ البطلة شيرين عبد اللاوي

28 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: