لعمامرة يستقبل نظيره المصري تحضيرا للقمة العربية

استقبل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، نظيره المصري، سامح شكري، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وجاء هذا الإستقبال في إطار مشاركة شكري في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

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