لعمامرة يستقبل نظيره الأمريكي وهذا ما دار بينهما

30 مارس، 2022

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة،  نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب تغريدة للعمامرة  على موقع تويتر فقد تركزت المحادثات حول الفرص الواعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز التزامنا بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي تماشيا مع قيمنا ومصالحنا المشتركة”.

في حين سيتم مناقشة التعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

30 مارس، 2022

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