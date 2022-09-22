لعمامرة يستقبل من قبل رئيس دولة فلسطين وهذا ما دار بينهما

لعمامرة يستقبل من قبل رئيس دولة فلسطين وهذا ما دار بينهما

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من قبل رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد أبلغ لعمامرة رسالة شفوية للرئيس محمود عباس، من الرئيس عبد المجيد تبون، تتعلق بالتنسيق المستمر بين قائدي البلدين الشقيقين، في أفق القمة العربية المقبلة بالجزائر.

ووفقا لنص البيان، فقد سمح اللقاء باستعراض تطورات القضية الفلسطينية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة. وكذا الجهود المبذولة على ضوء مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات بين الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جهته، جدد الرئيس محمود عباس التعبير عن بالغ تقديره للمساعي الحميدة التي يبذلها أخوه الرئيس عبد المجيد تبون، حاليا وهذا في سبيل وحدة الصف الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

رمزي أحمد توميات

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