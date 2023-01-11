لعمامرة يستقبل من قبل رئيس جمهورية الكونغو

لعمامرة يستقبل من قبل رئيس جمهورية الكونغو

استقبل اليوم الأربعاء٬وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية٬ببرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، من قبل الرئيس دونيس ساسو نغيسو، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون٬حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وأضاف البيان٬بأن اللقاء شكل فرصة لاستعراض الآفاق الواعدة للرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في سياق الاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة خلال هذا العام، إلى جانب مناقشة الأوضاع الدولية والاقليمية والتحديات التي خلفتها على الدول والشعوب الافريقية.

وأشار البيان٬إلى أن الوزير لعمامرة جدد التعبير على دعم الجزائر للجهود التي يبذلها الرئيس دونيس ساسو نغيسو٬ على رأس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا٬والتي من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق.

من جهة أخرى عبّر الرئيس دونيس ساسو نغيسو عن تقديره لمساعي أخيه الرئيس عبد المجيد تبون٬التي تعكس التزامه بالمساهمة في تعزيز العمل الافريقي المشترك في إطار المنظمة القارية وتوحيد أصوات ومواقف الدول الافريقية على الساحة الدولية.

وكما أعرب دونيس ساسو عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف بناءً على ما يجمع البلدين من التزام ثابت بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي.وكما حمل الوزير نقل تحياته الخالصة إلى أخيه الرئيس تبون٬يضيف البيان.

وختم البيان٬بأن الوزير لعمامرة أجرى محادثات ثنائية مع نظيره الكونغولي جون كلود غاكوسو، تركزت حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة وكذا التشاور والتنسيق بشأن المواعيد المرتقبة قاريا ودوليا.

حورية سعداوي

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