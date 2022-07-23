لعمامرة يستقبل من قبل الرئيس العراقي ويسلمه رسالة خطية من الرئيس تبون

لعمامرة يستقبل من قبل الرئيس العراقي ويسلمه رسالة خطية من الرئيس تبون

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بقصر السلام من قبل رئيس جمهورية العراق الشقيق، برهم صالح، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية، في بيان لها.

وبهذه المناسبة، سلّم لعمامرة إلى الرئيس العراقي رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذا دعمهما المتبادل لأمن واستقرار كليهما.

من جانبه، أشاد الرئيس برهم صالح بعمق العلاقات الثنائية الأخوية وبالتنسيق القائم بين البلدين في ظل تطابق مواقفهما حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

كما كلّف الوزير لعمامرة بتبليغ تهانيه الحارة لأخيه الرئيس تبون وإلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع بلادنا استقلالها الوطني، معربا عن التزام العراق بالمساهمة النوعية في إنجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر بجدول أعمال بناء وجامع من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للعمل العربي المشترك.

وحسب نص البيان، فقد شكل اللقاء فرصة لإجراء محادثات ثرية حول الأوضاع في الفضاء العربي والسبل الكفيلة بتمكين دول المنطقة من مواجهة التحديات المشتركة الراهنة في مختلف المجالات في ظل التضامن والتوافق والحفاظ على المصالح العليا للأمة.

وكذا العمل على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رمزي أحمد توميات

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