لعمامرة يستقبل من قبل الرئيس العراقي ويسلمه رسالة خطية من الرئيس تبون

23 يوليو، 2022

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  رمطان لعمامرة، بقصر السلام من قبل رئيس جمهورية العراق الشقيق،  برهم صالح، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية، في بيان لها.

وبهذه المناسبة، سلّم لعمامرة إلى الرئيس العراقي رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذا دعمهما المتبادل لأمن واستقرار كليهما.

من جانبه، أشاد الرئيس برهم صالح بعمق العلاقات الثنائية الأخوية وبالتنسيق القائم بين البلدين في ظل تطابق مواقفهما حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

كما كلّف الوزير لعمامرة بتبليغ تهانيه الحارة لأخيه الرئيس تبون وإلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع بلادنا استقلالها الوطني، معربا عن التزام العراق بالمساهمة النوعية في إنجاح القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر بجدول أعمال بناء وجامع من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للعمل العربي المشترك.

وحسب نص البيان، فقد شكل اللقاء فرصة لإجراء محادثات ثرية حول الأوضاع في الفضاء العربي والسبل الكفيلة بتمكين دول المنطقة من مواجهة التحديات المشتركة الراهنة في مختلف المجالات في ظل التضامن والتوافق والحفاظ على المصالح العليا للأمة.

وكذا العمل على تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رمزي أحمد توميات

23 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

 للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر…الوزير الأول يحل بالسعودية

25 أكتوبر، 2021

رئيس الجمهورية يستعرض هاتفيا مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

5 مايو، 2022

تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة

21 مايو، 2021

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل رئيس لجنة الدفاع والأمن لمجلس برلمان الدفاع الروسي

19 مايو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: