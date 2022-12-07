لعمامرة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام

7 ديسمبر، 2022

 

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام، جون بيار لاكروا، وذلك على هامش أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا التي تجري أشغالها بمدينة وهران.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنّ اللقاء ركّز حول مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في مجال تعزيز السلم والأمن في القارة الافريقية وخاصة في مالي على ضوء الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا البلد الشقيق على رأس الوساطة الدولية وبحكم توليها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

ش.ن

7 ديسمبر، 2022

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