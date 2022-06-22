استقبل اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، محمد سالم ولد السالك.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد بحث الطرفان بهذه المناسبة مستجدات القضية الصحراوية والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي بهدف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وفي هذا الإطار، جدد الوزير ولد السالك عرفان وتقدير القيادة والشعب الصحراوي للموقف الجزائري المبدئي والثابت في الدفاع عن القضية الصحراوية.

و في ذات السياق، أعرف السفير الصجراوي، عن أطيب تمنياته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني مؤكدا على أهمية هذه المحطة الهامة ورمزيتها التاريخية بالنسبة للشعوب الافريقية، لاسيما الشعب الصحراوي.

ومن جانبه، أكد الوزير لعمامرة وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الصحراوي لحين تحقيق مطالبه المشروعة وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير.

كما شكل اللقاء، فرصة أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، في سبيل استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خاصة في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين القاري والدولي.

رمزي أحمد توميات

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