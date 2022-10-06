لعمامرة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السعودية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية

استقبل اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية-السعودية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية في إطار الزيارة التي يقومون بها إلى الجزائر بدعوة من مجلس الأمة، حسبما أفاد بيان للخارجية.

وقد شكل اللقاء -يضيف البيان- فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين مع التأكيد على أهمية تكثيف التبادل بين مؤسستيهما التشريعيتين في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي تعتبر رافدا هاما لترسيخ التوافقات الاستراتيجية القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ومساندة جهودهما الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.

في هذا الإطار، وفي خضم التحضيرات الجارية للقمة العربية بالجزائر، أشاد رئيس الوفد السعودي عساف بن سالم أبو ثنين بالدور الذي تضطلع به الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل لم شمل الأمة العربية وتوحيد صوتها وجهودها في مواجهة مختلف التحديات الراهنة التي تهدد الأمن القومي العربي، معربا عن ثقته في نجاح هذا الاستحقاق الهام الذي ستستضيفه بلادنا وتحقيق الأهداف المرجوة منه، يضيف البيان.

وخلص بيان الخارجية أن الطرفان اتّفقا على ضرورة تثمين جميع فرص التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات وترسيخ سنة تبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية-السعودية التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من قبل قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ش.ن

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