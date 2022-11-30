لعمامرة يستقبل السفير الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية

30 نوفمبر، 2022

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السفير الجديد لجمهورية فنزويلا البوليفارية،  خوان باوتيستا ارياس بالاسيو، الذي سلمه نسخا من أوراق اعتماده لدى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وآفاق تعزيزها تجسيدا للإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين لبناء شراكة استراتيجية شاملة.

كما أعرب الوزير لعمامرة عن تمنياته بالنجاح لضيفه، مؤكدا توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مهامه بالجزائر، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

30 نوفمبر، 2022

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