لعمامرة يستقبل الخليفة العام للتيجانية الأحمدية في السنغال

15 ديسمبر، 2022

 استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، الشيخ حسن بن مرتضى سك، الخليفة العام للتيجانية الأحمدية في جنب، السنغال، والذي شارك في ملتقى الجزائر الدولي حول الامام عبد الكريم المغيلي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أنه تمّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين الشعبين الجزائري والسنغالي وما يربطهما من وشائج العلم والعقيدة التي تمتد جذورها عبر تاريخهما المشترك بما في ذلك الدور التاريخي للطريقة التيجانية بمنبعها الأصيل في مدينة عين ماضي بوصفها مركز إشعاع روحي ووجهة لملايين الأتباع في العالم لاسيما في القارة الافريقية.

ش.ن

15 ديسمبر، 2022

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