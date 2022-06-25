لعمامرة يستقبل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط

لعمامرة يستقبل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط

استقبل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بوهران، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UPM)، السفير كمال ناصر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء هذا الاستقبال على هامش زيارة السفير إلى الجزائر لحضور فعاليات الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.

بهذه المناسبة، استعرض الجانبان آفاق تعزيز التعاون الجهوي في إطار الشراكة الأورومتوسطية لتحقيق الأهداف المشتركة من أمن واستقرار وتنمية.

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بدور الجزائر الرئيسي والفعال في المنطقة المتوسطية لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لكلا ضفتي المتوسط.

رمزي أحمد توميات

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