لعمامرة يحل بإثيوبيا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

حل اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أشغال الدورة العادية 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن هذه الدورة ستعقد بمقر المنظمة القارية يومي 2 و 3 فيفري الجاري، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الإفريقية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة، وكذا تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

وسيتم خلال هذه الدورة دراسة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف الآليات واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي، وكذا تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية.

كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في دورتها العادية الـ 35 التي ستجري أشغالها بدولة المقر يومي 5 و 6 فيفري الجاري.

ومن المرتقب أن يعقد لعمامرة لقاءات عديدة مع نظرائه من الدول الافريقية للتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومواصلة الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف الحفاظ على وحدة المنظمة القارية والنأي بها عن محاولات اضعافها وتقسيمها.

رمزي أحمد توميات

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