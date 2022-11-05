لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره النيجيري

5 نوفمبر، 2022
استقبل اليوم السبت، وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمضان لعمامرة، في مقر الوزارة، نظيره النيجيري جيفري أونياما، حسبما أفادت بت وزارة الخارجية في بيان لها.
  وحسب نص البيان، فقد أجرى لعمامرة مباحثات مع نظيره النيجيري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر كجزء من المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين الصديقين.
و أجرى الجانبان مناقشات وجلسة عمل موسعة تحادثل خلالها حول العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.
كما أكد الطرفان التزام  البلدين لتنفيذ مشاريع الهيكلة التي بدأت بشكل مشترك في المجال الاقتصادي، ولا سيما: خط أنابيب الغاز الجزائر العاصمة – لاغوس، الطريق عبر الصحراء والألياف البصرية.
في حين تم التوقيع على اتفاق ثنائي بتأسيس مجلس أعمال جزائري نيجيري يهدف إلى الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين
رمزي أحمد توميات
5 نوفمبر، 2022

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