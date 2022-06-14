تلقى يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا، هو الأول من نوعه، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وسمحت هذه المحادثات، بالوقوف على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، إلى جانب المواعيد الهامة المتاحة لضمان تنشيطها في عدة مجالات

وجاء في نص البيان :” تلقى الوزير لعمامرة اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، حيث سمحت هذه المحادثات الأولى من نوعها بالوقوف على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، إلى جانب المواعيد الهامة المتاحة لضمان تنشيطها في عدة مجالات”.

رمزي أحمد توميات

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