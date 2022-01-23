لعمامرة يتحادث هاتفيا مع نظيريه التونسي والموريتاني

23 يناير، 2022

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، باجراء اتصال هاتفي مع نظيريه التونسي والموريتاني.

وحسب تغريدة للعمامرة، فقد تطرق الوزير مع نظيره التونسي  عثمان الجرندي، للتحضير للاستحقاقات الثنائية تجسيدا لنتائج زيارة الدولة التي قام بها مؤخرا الرئيس عبد المجيد تبون.

كما تناولا الوزيران، عديد المسائل المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لاسيما وأن الجزائر ستتسلم الرئاسة من تونس خلال القمة العربية المقبلة بالجزائر.

أما مباحثات لعمامرة مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فجاءت في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الجزائر وموريتانيا.

وذلك حول مستجدات الأوضاع في دولة مالي التي نتقاسم معها الجوار، فضلا عن متابعة تنفيذ نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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