لعمامرة يتحادث هاتفيا مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي

2 فبراير، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي، السيدة ويندي شيرمان، بمبادرة من هذه الأخيرة.

وأفاد بيان للخارجية أن هذه المكالمة سمحت بتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء ، التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ، قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين ، إلى جانب الأزمة الحالية في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبهذه المناسبة، ثمن المسؤولان الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية-الأمريكية واتفقا على تعميق الحوار الاستراتيجي على كافة المستويات بين البلدين بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة، يضيف البيان.

ش.ن

2 فبراير، 2023

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