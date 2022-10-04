لعمامرة يتحادث مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. مع وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، جون موليمبا. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفادت به وزارة الخارجية في بيان لها.

وحسب نص البيان، فإن المحادثات سمحت بالتأكيد مجددا على الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الأوغندي، يوري موسيفيني. للعمل على تعزيز الروابط التاريخية للأخوة والتعاون بين الجزائر وأوغندا. في امتداد نضالهما المشترك من أجل الإستقلال والتزامهما الإفريقي في خدمة قضايا إفريقيا والدول النامية.

وإستعرض لعمامرة مع نظيره الأوغندي آفاق تعزيز الحوار السياسي وترقية الشراكة الإقتصادية بين البلدين بشكل يسمح باستغلال أفضل للإمكانيات المتوفرة لدى اقتصاد البلدين

كما شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى الوضع العام السائد في إفريقيا وتبادل وجهات النظر بخصوص التحديات التقليدية والجديدة التي تمنع القارة من تحقيق الأهداف في مجال السلم والأمن والتنمية.

وأبرز البيان تمسك الجزائر وأوغندا، الثابت بمبادئ عدم الانحياز، كما شددا على ضرورة تطوير العمل الإفريقي المشترك بشكل أكبر في إطار الإتحاد الإفريقي من أجل حماية البلدان الإفريقية من التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومن مناخ الإستقطاب الناجم عن ذلك.

كما اتفق الوزيران على تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الإنحياز، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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