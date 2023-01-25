لعمامرة يتحادث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية

25 يناير، 2023

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيب بوريل، بمبادرة من هذا الأخير، حسبما أفادت به وزارة الخارجية، في بيان لها.

و تمحورت المحادثات حول آفاق إضفاء ديناميكية جديدة على الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. من أجل إرساء علاقات متوازنة وتعود بالفائدة على الطرفين.

كما تطرق المسؤولان إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي. سيما أوضاع الأزمة في منطقة الساحل-الصحراوي وكذا في الشرق الأوسط.

رمزي أحمد توميات

25 يناير، 2023

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