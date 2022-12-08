لعمامرة يتباحث مع نظرائه الأفارقة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع وهران

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع كل من وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بجمهورية النيجر، اسومي مسعودو، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بجمهورية تشاد، محمد الصالح النظيف، وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية اثيوبيا الفدرالية، بيرتوكان اياني دادي، ووزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية زيمبابوي، دافيد موسابايانا، وكذا نائب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية جيبوتي، السيد محمد علي حسن، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

وتدخل هذه المحادثات في إطار نشاطات الوزير لعمامرة على هامش أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا التي تحتضنها مدينة وهران، حيث تناولت مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري وسبل دعم الجهود الرامية لترقية السلم والاستقرار، لاسيما عبر تعزيز مساهمة مسار وهران في ترقية المقاربة الأفريقية في هذا المجال، حيث عبر رؤساء الوفود عن ارتياحهم لنضج النقاش حول هذا التوجه البناء لتوحيد صوت افريقيا على الساحة الدولية.

كما تمّ استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة وسبل ترقيتها في مختلف المجالات، مع التأكيد على روح التعاون والتضامن التي ميزت على الدوام العلاقات بين الجزائر وأشقائها الأفارقة في مواجهة مختلف التحديات، فضلا عن تجديد الالتزام بتعزيز وتيرة التكامل والاندماج القاري عبر تسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، يضيف البيان.

ش.ن