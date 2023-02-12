لعمامرة يبحث مع أبو الغيط تنفيذ قرارات القمة العربية

12 فبراير، 2023

أجرى اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالقاهرة، محادثات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في أشغال مؤتمر دعم وحماية مدينة القدس المحتلة.

و تركزت المحادثات حول تنفيذ قرارات القمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما التقى لعمامرة كذلك بالعديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من تونس، الكويت، السودان، اليمن، لبنان. ووزير الدولة القطري، إلى جانب شخصيات عربية ودولية مشاركة في أشغال المؤتمر.

رمزي أحمد توميات

12 فبراير، 2023

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