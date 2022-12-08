لعمامرة يؤكد في ختام ندوة وهران.. الجزائر تراهن على الدعم الافريقي لولوج مجلس الأمن الدولي • الجزائر في نضال مستمر للتخفيف من حدة الظلم التاريخي المسلط على افريقيا في تركيبة مجلس الأمن

أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بالتزام المشاركين في ندوة وهران بخدمة الأمن في افريقيا وعلى وجه الخصوص التزامكم بـ “مسار وهران” والهدف الاستراتيجي المتمثل في “افريقيا واحدة ، صوت واحد” كما أعرب لعمامرة عن تطلع الجزائر لدعم واسع من القارة السمراء لولوج مجلس الأمن الدولي..

وأكد لعمامرة في كلمته الختامية للندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي احتضنتها عاصمة الغرب الجزائري على امتداد ثلاثة ايام، نجاح ندوة وهران التاسعة في ابراز بشكل جماعي، أن هذه الرؤية المثالية ليست مجرد شعار بل هي عمل مستمر التزم فيه الجميع بالمضي قدمًا لما فيه خير للبلدان الافريقية وشعوبها.

وأضاف لعمامرة في كلمته ان الجميع مصر على مواصلة الالتزام بهذه العملية الملموسة والعمل يدا في يد لتعزيز الديناميكية التي أوجدتها حتى الآن الكتلة الأفريقية في مجلس الأمن.

كما أشاد وزير الخارجية بالدور الذي لعبته جمهورية كينيا الشقيقة، بصفتها المنسق الحالي لمجموعة الدول الافريقية الأعضاء في مجلس الأمن، إلى جانب غانا والغابون، نظير جهودهم النشطة داخل مجلس الأمن الأممي.

كما اغتنم لعمامرة هذه الفرصة ليجدد التعبير عن تهانيه لجمهورية موزمبيق على انتخابها الباهر في جوان الماضي ، مؤكدا دعم الأفارقة الكامل لها في الوقت الذي تستعد فيه لتتسلم من جمهورية كينيا مسؤولية تمثيل إفريقيا في أهم منبر دولي للسلم والأمن.

وقال وزير الخارجية في كلمته أيضا ان العام المقبل، سيشهد الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مسار وهران، متابعا قوله “عشر سنوات من الجهود الجماعية المستمرة بهدف التخفيف من حدة الظلم التاريخي المسلط على افريقيا في تركيبة مجلس الأمن”.

وحثّ وزير الخارجية بالمناسبة المشاركين على اغتنام هذه المناسبة لتوفير المزيد من الزخم لهذا المسعى النبيل، لذلك نتطلع إلى الترحيب بكم جميعًا في النسخة العاشرة من الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا في مدينة وهران الجميلة يضيف رمظان لعمامرة.

من جانب آخر، أوضح لعمامرة انه قبل حلول شهر ديسمبر القادم، هناك موعد مهم في جوان المقبل عندما ستباشر الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن، مؤكدا ان الجزائر، التي سبق أن حظي ترشحها بدعم الاتحاد الأفريقي، تتطلع إلى تجاوز هذه المرحلة بنجاح من خلال دعمكم القيم.

وعرّج رئيس الدبلوماسية الجزائرية على سجل الجزائر الحافل بالوفاء بالتزاماتها لتعزيز أجندة السلم والاستقرار والتنمية والتكامل على الصعيد القاري، معلنا أن الجزائر ستتحمل هذه المسؤولية بروح مفعمة بالتفاني في الدفاع عن أولويات إفريقيا واهتماماتها.

من جهة أخرى، نقل رمطان لعمامرة تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة نجاح الطبعة التاسعة لمسار وهران.

فايزة سايح