لعمامرة يؤكد استكمال التحضيرات للقمة العربية

20 سبتمبر، 2022

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي خصص لمناقشة جدول أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشف بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة قد أبلغ المشاركين باستكمال التحضيرات لتنظيم قمة عربية ناجحة توحد كلمة الدول العربية وتعزز مساهمتها في معالجة التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

وحسب نص البيان، فقد أجرى وزير الشؤون الخارجية، محادثات ثنائية مع نظرائه من دول النرويج، غينيا بيساو، ليبيا، صربيا واريتريا.

وتناولت المحادثات أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة في سياق التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تفرضه من تحديات، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

20 سبتمبر، 2022

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