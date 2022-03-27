لعمامرة يؤكد استعداد الجزائر لمرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق المصالحة الوطنية

27 مارس، 2022

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الناجحة في المصالحة الوطنية، ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع الهام.

وشدد لعمامرة في مداخلة خلال جلسة تحت عنوان “بناء الاستقرار في ليبيا”،على مجموعة من النقاط التي تبقى في صلب اهتمامات الجزائر ومقاربتها تجاه الأزمة في ليبيا.

وقال ذات المتحدث :” انطلاقا من تجربتها الخاصة. تؤكد الجزائر على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب”.

كما لفت وزير الشؤون الخارجية الى أن عودة الاستقرار في ليبيا بحاجة إلى مساهمة جميع بنات وأبناء هذا البلد الشقيق. في إطار مشروع وطني شامل وجامع يحقق طموحاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية وعصرية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

وأكد لعمامرة على أن الجزائر تجدد استعدادها لتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال، ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع الهام. بالتعاون والتنسيق مع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي التي تم تكليفها بهذا الملف.

ليديا كبيش

27 مارس، 2022

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