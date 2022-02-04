لعمامرة ونظيره الأثيوبي يتّفقان على تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين

عقد اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأديس أبابا، وفي إطار التحضيرات الجارية للقمة الإفريقية المرتقبة خلال اليومين المقبلين، جلسة عمل مع ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، حسب بيان لوزارة لاشؤون الخارجية والجالية الوطنية في االخارج.

وجرى خلال هذه الجلسة استعراض علاقات الشراكة بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، لا سيما عبر التسريع في عقد الاتفاق المتعلق بافتتاح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا. كما اتفق الوزيران على تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاور السياسي، واعتماد رزنامة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية، حسب ذات البيان.

وعلى صعيد المسائل الإقليمية والدولية، يضيف بيان الخارجية، أن رئيسا دبلوماسية البلدين تتناولا طورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا، وكذا الدور المنوط والمنتظر من المنظمة القارية ومختلف هياكلها ومؤسساتها في بلورة وتشجيع التوافقات السلمية المستدامة وفقا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

في هذا السياق، أشاد الوزير ميكونين بمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة، معربا عن الثقة الكبيرة التي تضعها السلطات العليا الإثيوبية في حكمة الرئيس عبد المجيد تبون وقدرته على تحقيق التقارب المنشود بين الدول الثلاث المعنية بالخلاف.

وفي الختام، يضيف المصدر، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بغية مواكبة التطورات التي تشهدها القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وليد.ب

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